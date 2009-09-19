دبیر حزب موتلفه اسلامی از استاندار آذربایجان غربی انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، دبیر حزب موتلفه اسلامی در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: تاکنون رحیم قربانی استاندار آذربایجان غربی در هیچ امری احزاب را مورد توجه قرار نداده و نشستی با احزاب نداشته است.

وی با بیان اینکه اقبالی از سوی استاندار برای نشست و نظرخواهی از احزاب نشان نداده است، اظهار داشت: فقط چند بار به درخواست خود حزب موتلفه نشستی با استاندار صورت گرفته است که بیشتر در مواردی بوده است که یکی از مسئولان کشوری حزب در استان حضور پیدا کرده است.

تعامل دولت نهم با احراب ضعیف بود

عماری با اشاره به تعامل ضعیف دولت نهم با احزاب در کشور نیز گفت: هم اکنون بیشتر رسانه ها به جای احزاب ایفای نقش می کنند.

وی با بیان اینکه حزب موتلفه در جریان انتخابات دهم بدون هیچ گونه سهم خواهی و چشم داشتی در راستای پیروزی کاندیدای خود که احمدی نژاد بود فعالیت کرد، بیان داشت: متاسفانه برخی جریانات و گروه های سیاسی از اکنون به دنبال چینش مدیران استان در راستای اهداف خود بوده و برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و شوراها یارگیری می کنند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی در آذربایجان غربی با بیان اینکه قربانی در استان می توانست عملکرد بهتری داشته باشد، اضافه کرد: قربانی می بایست دولت نهم را در استان برجسته نشان دهد اما متاسفانه مقایسه آمار آرای انتخابات نهم و دهم تفاوتها را نشان می دهد.

عماری از عملکرد نمایندگان استان نیز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه با وجود پتانسیل زیاد در نمایندگان برای خدمت به استان، تاکنون عملکرد مثبت چندانی از آنها دیده نشده است که این امر به عدم هماهنگی ها بین نمایندگان استان بر می گردد.

وی اضافه کرد: حزب موتلفه اسلامی در استان طی جلساتی با رجال سیاسی استان برای ایجاد تفاهم و هماهنگی در بین نمایندگان تمهیداتی آماده کرده است که پس از ماه مبارک رمضان عملیاتی می شوند تا نمایندگان از یک منظر به استان نگاه کنند.

عماری در ادامه به جریانات اخیری که برخی چهره های معترض به نتایج انتخابات در کشور به راه انداخته اند، اشاره کرد و تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی برای هیچ کسی مصونیت وجود ندارد و این افتخار برای نظام است که در حد خلاف یک نفر با او برخورد می شود.