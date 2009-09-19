۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

مدرنیزه شدن سیستم دفاعی کوبا با کمک روسیه

کوبا از تصمیم برای مدرنیزه کردن سیستم دفاعی و ارتش خود با کمک روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، در همین رابطه "نیکلای ماکارف" رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و معاون اول وزیر دفاع این کشور که به کوبا سفر کرده به خبرنگاران اطلاع داد که یکی از اهداف اصلی همکاری میان دو کشور، مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی کوبا و آماده سازی متخصصین کوبا در مراکز آموزشی روسی است.

وی با اشاره به این که در زمان شوروی تعداد زیادی تجهیزات نظامی به کوبا عرضه شده و اکنون اینها با گذشت زمان از کار افتاده و بسیاری نیاز به تعمیر دارند، گفت : "ما این نکته را مشخص کردیم که برای حفظ پتانسیل دفاعی این کشور چه کار باید انجام دهیم، عرضه چه تجهیزاتی مورد نیاز است. فکر می کنم که در این راستا باید کارهای گسترده ای کرد و امیدوارم که بتوانیم این را انجام دهیم".

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه خاطر نشان کرد که درخواست طرف کوبایی برای آموزش متخصصین نظامی نیز کاملاً امکان پذیر و تحقق یافتنی است.

