به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد پایگاههای ویژه کمک به زندانیان نیازمند از سوی کمیته امداد از ساعت 9:30 صبح استقرار یافته و کمک های نقدی مردم را جمع آوری می کند.

در تهران نیز دو پایگاه حسینیه ارشاد و نمایشگاه بین المللی تهران که محل برگزاری جشن رمضان هستند، آماده دریافت کمک های مردم تهران خواهد بود. همچنین شماره حساب 1120 بانک ملی ایران شعبه کمیته امداد قابل واریز در کلیه شعب به این امر اختصاص یافته است.

تاکنون 20 هزار تن از زندانیان نیازمند از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بهره گیری از اعتبارات دولتی و کمک های مردمی آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشته اند.