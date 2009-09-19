۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

اعتبار افلاک نمای نیشابور همچنان مورد تعلل وزارت علوم است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار نیشابور از وزارت علوم به جهت تعلل در هزینه کردن اعتبار افلاک نمای نیشابور انتقاد کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، جلال هاشمی پیش از ظهر شنبه در جمع مدیران نیشابور افزود: دولت نهم برای خرید تجهیزات مورد نیاز این مجتمع بزرگ علمی، فرهنگی هفت میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار به حساب دانشگاه فردوسی مشهد ریخته است که تاکنون تجهیزاتی خریداری نشده است.

وی با اشاره به برگزاری دو جلسه با دکتر زاهدی وزیر سابق علوم و چهار جلسه با دکتر عاشوری رئیس فعلی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این جلسات راه به جایی نبرده است و وزارت علوم باید مشکل را حل کند.

وی با اشاره به موانعی در خرید تجهیزات از کشورهای خارجی خطاب به مسئولان وزارت علوم و رئیس فعلی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: اگر نمی توانید با کشوری قرارداد ببندید، راهکاری بیندیشید تا امکان جذب این اعتبار برای ساخت دانشگاه جامع نیشابور فراهم آید.

وی اظهار امیدواری کرد که با حضور دکتر کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم، این مشکل چاره جویی و این نقیصه جبران شود.

