میزان بیکاری و فقر در گلستان بالاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدجواد نظری مهر صبح شنبه در بررسی مشکلات منطقه افزود: استان گلستان به جهت شرایط جغرافیایی، جاذبهها و چشماندازهای طبیعی، کوهها و جنگلها و دشتها، خلیج گرگان، جزیره آشوراده، بیابانها، رودخانهها و زمینهای حاصلخیز همچنین خرده فرهنگها و تیرههای مختلف، اقوام ایرانی با گویشهای گوناگون (ترکمن، ترک، سیستانی، بلوچ، کرد، مازنی، کتولی و ساکنین اصیل و بومی منطقه) به رنگین کمانی زیبا مبدل شده است.
وی اظهار داشت: متاسفانه از این همه نعمتهای خدادادی در جای خودش استفاده نشده و مسئولان کشوری از ابتدا توجه به این استان نکردهاند و محرومیت در زیر برگهای سبز این استان پنهان شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به جغرافیای این استان و منابع طبیعی از قبیل جنگل، دریا، بیابان و دشتهای مستعد کشاورزی، به فکر طرح آمایش صنعتی استان درخور شان مردم باشند تا مردم از مشکلات و بیکاری رهایی یابند.
نظری مهر، به وضعیت رودخانه های منطقه اشاره و اضافه کرد: رودخانه های این منطقه برای رشد و نمو آبزیان مناسب نیست.
نماینده مردم کردکوی و بندرگز در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این درحالیست که رودخانه ها جایگاه پرورش ماهیان بوده و به دلیل وجود فاضلاب و سموم برای رشد و تکثیر آبزیان مناسب نیستند.
وی عنوان کرد: احیای رودخانههای زیادی که در استان گلستان بویژه در سه شهرستان کردکوی، بندرگز و بندرترکمن وجود دارد، امری ضروری است.
