فهرست نهایی جایزه ادبی "پی ام" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای.بی.سی نیوز، 15 نویسنده مشهور و ناشناس با آثار داستانی و غیر داستانی در این فهرست قرار دارند.



بیش از 250 کتاب برای دریافت این جایزه بررسی شده‌اند که از میان آنها آثار برگزیده، به دور نهایی راه یافته‌اند. بنا به این گزارش برندگان هر بخش از آثار داستانی و غیر داستانی جایزه 100 هزار دلاری (بدون مالیات) دریافت خواهند کرد.



کتاب "جرالدین بروکس" با نام "قوم کتاب"، اثری از "ریچارد" به اسم "وعده" و کتاب رمان‌نویس تازه کار "نام لی" با نام"قایق" در فهرست آثار داستان دیده می‌شود.



پیتر گارت، مدیر هنری جایزه ادبی "پی ام"، هدف از برگزاری این جایزه را معرفی استعدادهای ادبی عنوان می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر با برگزاری دومین دوره این جایزه، یک سری از عناوین استثنایی از استرالیا معرفی می‌شوند.



ریاست هیئت داوران جایزه ادبی "پی ام" سال 2009 را مفسر اجتماعی، فیلیپ آدامز به عهده دارد.