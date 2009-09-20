به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا 24 تا 30 آذرماه در دو بخش مردان و زنان برگزار می‎شود. شهر "هایکو" چین میزبان این رقابت‎هاست که قرار است با حضور برترین‌های آسیا برگزار شود.

از ایران نیز دو تیم برای حضور در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا معرفی خواهند شد. نمایندگان اعزامی ایران در پایان چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور مشخص می‎شوند.

چهارمین دوره رقابت‎های والیبال ساحلی قهرمانی کشور 8 تا 10 مهرماه در بناب برگزار خواهد شد. تیم‏های قهرمان و نایب قهرمان این رقابت‏ها به چین اعزام خواهند شد.

برای مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا 100 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده که به طور مساوی بین برترین‎های دو بخش مردان و زنان توزیع می‏شود. جدول توزیع جوایز نقدی به تیم‎های برترشرکت‏کننده در بازی‎های قهرمانی آسیا به این شرح است:

تیم اول: 10 هزار دلار

تیم دوم: 8 هزار دلار

تیم سوم: 6 هزار دلار

تیم چهارم: 4 هزار دلار

تیم پنجم و هفتم مشترک: 2500 دلار

تیم نهم و یازدهم مشترک: 1200 دلار

همچنین در پایان این رقابت‏ها به هر یک از تیم‏هایی که در رده هفدهم رنکینگ قرار گرفته باشند 300 دلار تعلق می‏گیرد. دوره پیش مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا به میزبانی هند برگزار شد.