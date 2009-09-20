به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا 24 تا 30 آذرماه در دو بخش مردان و زنان برگزار میشود. شهر "هایکو" چین میزبان این رقابتهاست که قرار است با حضور برترینهای آسیا برگزار شود.
از ایران نیز دو تیم برای حضور در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا معرفی خواهند شد. نمایندگان اعزامی ایران در پایان چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور مشخص میشوند.
چهارمین دوره رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کشور 8 تا 10 مهرماه در بناب برگزار خواهد شد. تیمهای قهرمان و نایب قهرمان این رقابتها به چین اعزام خواهند شد.
برای مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا 100 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده که به طور مساوی بین برترینهای دو بخش مردان و زنان توزیع میشود. جدول توزیع جوایز نقدی به تیمهای برترشرکتکننده در بازیهای قهرمانی آسیا به این شرح است:
تیم اول: 10 هزار دلار
تیم دوم: 8 هزار دلار
تیم سوم: 6 هزار دلار
تیم چهارم: 4 هزار دلار
تیم پنجم و هفتم مشترک: 2500 دلار
تیم نهم و یازدهم مشترک: 1200 دلار
همچنین در پایان این رقابتها به هر یک از تیمهایی که در رده هفدهم رنکینگ قرار گرفته باشند 300 دلار تعلق میگیرد. دوره پیش مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا به میزبانی هند برگزار شد.
