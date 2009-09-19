درخواست اتحادیه آفریقا برای کمک نظامی به دولت سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در همین رابطه "نیکلاس بواکریا" نماینده اتحادیه آفریقا در سومالی به خبرنگاران گفت : سومالی برای پیروزی بر شورشیان نیازمند سلاح است؛ می دانیم در صورت تعقیب گروه الشباب می توانیم آنها را از بین ببریم.

به گفته این مقام اتحادیه آفریقا، شورشیان در تلاش هستند تا دولت سومالی را سرنگون کنند.

روز پنجشنبه هفته گذشته شورشیان اقدام به بمبگذاری در نزدیکی مقر نیروهای اتحادیه آفریقا کردند که در نتیجه آن 21 نفر کشته شدند و گروه الشباب نیز مسئولیت آن را بر عهده گرفت. 17 نفر از این کشته شدگان را صلحبانان مستقر در سومالی تشکیل می دادند.

این بمبگذاری در پاسخ به حمله موشکی آمریکا در سومالی بود که در روز دوشنبه هفته گذشته انجام شد و در نتیجه آن یکی از سرکردگان القاعده در این کشور به نام "صالح علی صالح نبهان" که به دلیل انجام اقدامات تروریستی در کنیا تحت تعقیب بود، کشته شد.

بمبگذاری روز پنجشنبه و کشته شدن 17 نفر از صلحبانان در این حادثه، بزرگترین تلفات نیروهای صلح بان در این کشور به شمار می رود.



در حال حاضر پنج هزار نیروی صلحبان مرکب از نظامیان اوگاندایی و بروندیایی در سومالی مستقر هستند و قرار است در آینده ای نزدیک، سه هزار نیروی صلحبان دیگر نیز به آنها اضافه شود. این در حالی است که نیجریه و غنا از اعزام نیرو به سومالی خودداری می کنند.