رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقل و انتقال در سال تحصیلی جدید نسبت به سال گذشته هچ تغییری نکرده است و برای این موضوع در کارشناسی ارشد محدودیت وجود دارد.

وی اضافه کرد: جابجایی در مقطع کارشناسی ارشد در موارد محدودی با بررسی در کمیسیون موارد خاص صورت می گیرد و با تأیید کمیسیون موارد خاص امکانپذیر می شود.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم گفت: تقریبا صراحت دارد که انتقال در مقطع کارشناسی ارشد صورت نگیرد این امر به ندرت و با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد انجام می شود.

وی با اشاره به نحوه نقل و انتقال پذیرفته شدگان کنکور سراسری امسال اظهار داشت: در کنکور سراسری امسال نیز برای جابجایی قانون جدیدی پیش بینی نشده است هر داوطلبی می تواند درخواست نقل و انتقال خود را به معاونت آموزشی دانشگاه مبدا ارائه دهد بررسی موضوع به عهده کمیسیون موارد خاص است و موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد نیز در این رابطه ضروری است.

عامری اضافه کرد: انتقالی و مهمان شدن در کنکور سراسری از سال دوم امکانپذیر است و مهمان شدن تنها برای مدت دو نیمسال پیش بینی شده است.

به گزارش مهر، هر ساله همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاهها، برخی پذیرفته شدگان کنکور اقدام به نصب آگهی هایی مبنی بر جابجایی از یک دانشگاه و یک رشته به دانشگاه دیگر می کنند. این آگهی ها بر در و دیوار بسیاری از دانشگاهها در سراسر کشور دیده می شود.

پذیرفته شدگان کنکور با نصب این اطلاعیه ها خواستار انتقال از دانشگاه و رشته ای که در آن قبول شده اند با دانشگاه و رشته ای که برای ورود به آن شرایط بهتری دارند، هستند. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که متقاضیان جابجایی از شرایط و ضوابط نقل و انتقال بی خبرند و در اطلاعیه ها خواستار انتقال از دانشگاهی کوچک به دانشگاهی بزرگ و یا از دانشگاهی محروم به دانشگاههای مادر و تهران هستند. به عنوان مثال در برخی از این اطلاعیه ها آمده است: ورودی 88 دانشگاه .. در رشته الکتروتکنیک هستم و مایل به جابجایی با یکی از دانشگاههای تهران یا اطراف آن هستم.