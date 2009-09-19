چهار دهانه پل هوایی عابر پیاده در مشهد مجهز به سیستم پل برقی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس مسعود بیژنی ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با هدف بالابردن کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، تعدادی از پلهای هوایی سطح شهر مشهد مجهز به سیستم پله برقی می شوند.

معاون هماهنگی امور مهندسی ترافیک مشهد گفت: تاکنون چهار دهانه پل هوایی عابر پیاده در مشهد مجهز به سیستم پل برقی شده است و از تجهیز تعددای از پل های هوایی سطح شهر مشهد به سیستم پل برقی خبر داد.

بیژنی با اشاره به اینکه تا کنون پل های هوایی انتهای بلوار سجاد، روبروی بیمارستان قایم، میدان راه آهن و پل هوایی سه راه راهنمایی به سیستم پله برقی مجهز شده اند، خاطرنشان کرد: به زودی عملیات اجرایی برای مجهز سازی پل هوایی میدان بیت المقدس به سیستم پله برقی نیز آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه به تازگی بخش خصوصی نیز آمادگی خود را جهت انجام عملیات تجهیز پل های هوایی به سیستم پله برقی در ازای انجام تبلیغات روی آن اعلام کرده است، اظهار امیدواری کرد این کار سبب سرعت دادن به عملیات تجهیز پل های هوایی به سیستم پله برقی می شود.

بیژنی در خصوص هزینه مجهز سازی پل های هوایی به سیستم پله برقی گفت: در ازای هر پل، هزینه ای معادل 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که شامل انجام عملیات اجرایی و نصب 4 دستگاه پله برقی روی هر پل است.