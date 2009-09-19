۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

آیت الله لاریجانی:

ترورهای اخیر کردستان حکایت از اوج زبونی دشمنان اسلام و مسلمین دارد

رئیس قوه قضائیه طی پیامی شهادت ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قوه قضائیه اعلام کرد آیت الله صادق لاریجانی در پیامی شهادت ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است:

در آستانه روز جهانی قدس دست ناپاک عوامل صهیونیسم و امپریالیسم یکبار دیگر به خون پاک تنی از خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آغشته شد.

ترورهای اخیر در استان کردستان خصوصاً شهادت حجت الاسلام و المسلمین ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده محترم مردم دلیر کردستان در مجلس خبرگان رهبری حکایت از اوج زبونی و درماندگی دشمنان مشترک اسلام و مسلمین دارد.

ضمن آرزوی علو درجات برای آن شهید و عرض تسلیت به ملت شریف ایران خصوصاً مردم مقاوم استان کردستان و آرزوی سلامتی برای مصدومین این ترورها از مسئولین امنیتی و انتظامی بویژه مسئولین قضایی استان انتظار می‌رود نسبت به شناسایی و مجازات سریع عوامل این ترورها اقدام نمایند.

