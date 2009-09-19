عراقی ها نیازی به وساطت آمریکا برای حل مشکلاتشان ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الجعفری در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه در واکنش به سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق، تلاشهای جوزف بایدن در کشورش را غیر قابل قبول خواند و گفت : عراقی ها نیازی به راه حلهای وارداتی از خارج مرزها ندارند، زیرا این راه حلها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.



بایدن پس از دیدار با مقامهای بلندپایه عراق در بغداد برای گفتگو با مقامهای کردستان عراق راهی این منطقه شد و هدف از این سفر را تلاش برای حل اختلافات میان بغداد و اربیل دانست.



جعفری، قلمداد شدن جعفری به عنوان میانجیگر حل اختلافات میان گروههای عراقی را نپذیرفت و تاکید کرد میانجیگر باید مورد قبول تمام گروهها و نه فقط برخی باشد، تا وی بتواند ماموریت خود را انجام دهد.



وی تعیین ماه اکتبر برای پیوستن نوری المالکی به ائتلاف ملی عراق را تکذیب کرد و اظهار داشت : درها برای پیوستن طرفها تا زمانی که روند انتخابات اجازه آن را می دهد و تا زمانی که ویژگی های ملی گرایی، نفی طایفه گری و همچنین تمایل به خدمت در وجود آنها باشد، باز خواهد بود.





جعفری در آگوست گذشته، تشکیل ائتلاف ملی عراق را به عنوان جایگزین ائتلاف عراق یکپارچه اعلام کرد؛ هر چند شاخه حزب الدعوه به ریاست نوری المالکی در آن حضور ندارد.

نخست وزیر اسبق عراق درباره بحران به وجود آمده میان بغداد و دمشق گفت : آنچه میان دو طرف رخ داده است، یک مسئله گذرا و محدود است و موضع سوریه درباره مخالفان رژیم صدام در دوران دیکتاتوری سابق، قابل تقدیر است به طوری که حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه از مخالفان در برابر اجماع عربی( در حمایت از صدام) حمایت کرد.



وی در عین حال تاکید کرد : ما اجازه خدشه وارد شدن به وضعیت امنیتی و ریخته شدن خون عراقی ها را نمی دهیم .



جعفری با ابراز امیدواری برای اینکه هیچ کشوری در امور داخلی عراق دخالت نکند، ترکیه را میانجیگر خوبی توصیف کرد و در عین حال گفت : عراقی ها توان حل بحرانهای داخلی خود را دارند .



خاطر نشان می شود معاون اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه 24 شهریور، سومین سفر خود به عراق طی یک سال گذشته را انجام داد.