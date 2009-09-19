۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۸

آغاز بکار دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی خراسان شمالی از مهر ماه امسال

بجنورد - خبرگزاری مهر: ثبت نام دوره های پودمانی و ترمی دانشگاه علمی کاربردی سازمان بهزیستی خراسان شمالی برای نخستین بار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، با راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی در استان خراسان شمالی ، نام نویسی از متقاضیان دوره های پودمانی و ترمی این مرکزاز امروز شنبه 28 شهریور ماه آغاز و تا سوم مهر ماه ادامه دارد.

مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی در این باره به خبرنگار مهر در بجنورد گفت: نام نویسی از داوطلبان به صورت اینترنتی از طریق سایت سنجش به نشانی، www.sangesh.org انجام می شود.

علیرضا قربانی افزود: متقاضیان باید از امروز با مراجعه به دفاتر پست، دفترچه مربوطه را دریافت و شرایط و ضوابط را مطالعه کنند.

وی اظهار داشت: مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی این استان امسال در رشته های تربیت مربی پیش دبستانی و اصلاح و تربیت، به صورت پودمانی در مقطع کاردانی و در رشته های تربیت مربی پیش دبستانی، مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد بصورت ترمی در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی ظرفیت مرکز علمی کاربردی این سازمان را در سال جاری 75 نفر اعلام کرد.

