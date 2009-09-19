انتقاد حامیان رژیم اشغالگر قدس از سخنان احمدی نژاد درباره هولوکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان سخنان "محمود احمدی نژاد" درباره هولوکاست را به زعم خود غیر قابل قبول خواند.

وی در اظهاراتی تهدید آمیز مدعی شد : اظهارات ضد صهیونیستی با واکنش ما روبرو خواهد شد و ما با این گونه اقدامات مقابله می کنیم.

درهمین رابطه "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید نیز از سخنان دیروز رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره هولوکاست انتقاد کردند.

گیبس در این زمینه مدعی شد: اظهارات احمدی نژاد درباره هولوکاست فقط سبب انزوای بیشتر ایران می شود.

"دیوید میلی باند" وزیر خارجه انگلیس نیز با "زشت" خواندن این گونه اظهارات به زعم خود خواستار واکنش جهانی به اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضد رژیم نامشروع اسرائیل شد.

رئیس جمهوری ایران در سخنان دیروز خود در مراسم روز جهانی قدس با دروغ خواندن هولوکاست، اعلام کرد رژیم صهیونیستی از این ماجرا برای تاسیس خود سوء استفاده کرده است.