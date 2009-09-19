272 پایگاه سیار فطریه های شهروندان غرب استان تهران را جمع آوری می کنند

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: همچنین در این زمینه 47 ستاد اصلی نیز در غرب استان تهران فطریه های شهروندان را جمع آوری می کنند.

وی ادامه داد: در این خصوص در مجموع، 490 عامل اجرایی دست اندرکار جمع آوری فطریه ها هستند و حداکثر تلاش خود را در جهت بهتر برگزار کردن آیین جمع آوری فطریه به کار می گیرند.

این مسئول بیان کرد: فطریه های غرب استان تهران در مکانهای اصلی برگزاری نماز عید فطر جمع آوری می شوند.

74 پایگاه کمکهای شهروندان غرب استان تهران به مردم قدس را جمع آوری کردند

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران نیز گفت: در روز قدس کمیته امداد غرب استان تهران با بهره گیری از 54 پایگاه اصلی و 20 پایگاه سیار کمکهای شهروندان منطقه به مردم فلسطین را جمع آوری کرد.

یحیی رمضانی ادامه داد: همچنین در این زمینه 14 ستاد اصلی و 160 عامل اجرایی نیز فعال بودند.

این مسئول بیان کرد: کمکهای مردمی همزمان با برپایی نماز جمعه در مصلاهای غرب استان تهران و مسیرهای راهپیمایی جمع آوری شده است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد غرب استان تهران خاطرنشان کرد: امسال نیز مردم همیشه در صحنه به پیروی از بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب راهپیمایی روز قدس را با شکوهتر از سال های قبل برگزار و کمکهای نقدی خود را نیز در صندوقهای کمیته امداد برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین واریز کردند.

این مسئول یادآور شد: ارزش نقدی کمکهای واریز شده به محض مشخص شدن به اطلاع شهروندان رسانده می شود.