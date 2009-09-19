به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی که برای ابراز همدر دی از سوی هیئت دولت به خانواده و مردم استان کردستان به این استان سفر کرده است در مراسم ختم ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب اظهار داشت: این هیئت به سرپرستی وزیر کشور به کردستان خواهد آمد و برادرانی از سپاه نیز در این هیئت حضور دارند تا این اقدامات تروریستی را به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار دهند
رحیمی خبر داد:
تشکیل هیئتی به سرپرستی وزیر کشور جهت بررسی اقدامات تروریستی در کردستان
