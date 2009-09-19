۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

رحیمی خبر داد:

تشکیل هیئتی به سرپرستی وزیر کشور جهت بررسی اقدامات تروریستی در کردستان

معاون اول رئیس جمهور از تشکیل هیئتی از سوی دولت به سرپرستی وزیر کشور برای بررسی ریشه‌های اقداماتی تروریستی اخیر در کردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی که برای ابراز همدر دی از سوی هیئت دولت به خانواده و مردم استان کردستان به این استان سفر کرده است در مراسم ختم ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب اظهار داشت: ‌این هیئت به سرپرستی وزیر کشور به کردستان خواهد آمد و برادرانی از سپاه نیز در این هیئت حضور دارند تا این اقدامات تروریستی را به صورت ریشه ‌ای مورد بررسی قرار دهند
