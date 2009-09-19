به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر افزود: بانک استعدادهای دانش آموزی در چارچوب طرح تحول بخشی معاونت پرورشی و با هدف توسعه زیرساخت ها و ظرفیت های لازم برای امور پرورشی دانش آموزان و در راستای پیاده سازی تکالیف قانون احیاء معاونت پرورشی و اسناد تحولی وزارت آموزش و پرورش راه اندازی می شود.

علی اصغر یزدانی ادامه داد: طراحی این بانک به گونه ای است که هم به صورت نرم افزار و هم به شکل نسخه تحت وب یک شبکه سراسری در اختیار مدارس خواهد بود که مدیران مدارس با همکاری معلمان ، مربیان و خانواده ها ، استعدادهای دانش آموزی را بصورت مستمر ثبت می کنند و از این طریق مسئولان معاونت پرورشی و دیگر بخش های وزارت آموزش و پرورش، ضمن ترسیم نقشه کلی استعدادهای دانش آموزان کشور، برای هدایت و رشد آنها و نیز طراحی زیرساخت و ظرفیت های لازم برای شکوفایی این استعدادها، برنامه ریزی می کنند.

یزدانی ابراز امیدواری کرد که بانک استعدادهای دانش آموزی تا زمستان سال جاری طراحی شود.