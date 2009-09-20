شهردار کرج در انتصابهای خود ضعیفترها را جایگزین ضعیفها نکند

اباذر خدابین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: نباید انتصابهای شهردارهای مناطق مختلف کرج به گونه ای باشد که یک شهردار ضعیف برود و فرد ضعیفتری جایگزین وی شود.

وی ادامه داد: همچنین لازم است افرادی قوی و در عین حال غیرجناحی به عنوان شهردارهای مناطق مختلف کرج بر سر کار باشند تا جدا از هرگونه جهت گیری به فکر بهبود امور شهری و شهروندی باشند.

این عضو شورا بیان کرد: در عین حال لازم است شهردارهای مناطق از شخصیتی مستقل برخوردار باشند و استقلال خود را همواره حفظ کنند.

خدابین بیان کرد: مصوبات شورای شهر کرج نباید در جهت کاهش رفاه شهروندان باشد زیرا اگر اینگونه شود، مشکلات شهروندان این کلانشهر افزایش می یابد.

وی ادامه داد: مصوبات و اقدامات شورای شهر باید به سمتی رود که هزینه زندگی مردم پایین تر بیاید و مردم از رفاه بیشتری برخوردار باشند.

در تصمیم گیریهای شورای شهر باید تا حد ممکن منافع شهروندان را در نظر داشته باشیم

این عضو شورا در بخش دیگری از سخنان خود نیز عنوان کرد: در تصمیم گیریهای شورای شهر باید تا حدی که ممکن است، منافع و رفاه شهروندان را در نظر داشته باشیم، ضمن اینکه این امر موجب حل بسیاری از مشکلات شهروندان می شود.

خدابین خاطرنشان کرد: باید به گونه ای عمل کرد که تصمیمات شورای شهر رفاه و آسایش بیشتری برای شهروندان به ارمغان آورد و تا جایی که ممکن است اقدامات خود را بر این اساس انجام دهیم.

عضو شورای شهر کرج در آخرین بخش از سخنان خود نیز بیان کرد: بر این اساس بیش و پیش از هر قصد دیگری باید خدمات دهی مناسب را سرلوحه تصمیمات و فعالیتهای خود کنیم زیرا شورای شهر نهادی تاثیرگذار است و باید تا حد ممکن راحتی و رفاه شهروندان را در نظر داشته باشد.

وی یادآور شد: در این زمینه، مسئولیت شورای اسلامی کلانشهرها با توجه به مشکلات مخصوص این گونه شهرها، بیش از پیش محسوس می شود.

خدابین اضافه کرد: اگر رفاه شهروندان را در نظر نگیریم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم، شهروندان از عملکرد ما راضی باشند.