سرمایه گذاری 2.6 میلیارد دلاری اتصال سیستان و بلوچستان به شبکه گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزایی در رابطه با آخرین وضعیت اتصال استان سیستان و بلوچستان به شبکه سراسری گاز کشور، گفت: با تکمیل خط لوله عسلویه و ایرانشهر برای نخستین بار استان سیستان و بلوچستان به شبکه گاز سراسری کشور متصل می شود.



وی افزود: این پروژه گازرسانی به طول 900 کیلومتر و قطر لوله 56 اینچ با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به اجرا درآمده که به زودی مورد بهره برداری رسمی قرار می گیرد.



این مقام مسئول یادآور شد: اجرای این پروژه که بخشی از خط لوله موسوم به خط لوله صلح را شامل می شود، علاوه بر تامین سوخت مورد نیاز مردم، زمینه صادرات گاز به کشورهای هند و پاکستان را نیز فراهم خواهد کرد.



میرزایی در تشریح فعالیتهای انجام شده در خصوص گازرسانی در سطح استان سیستان و بلوچستان، بیان کرد: با نگاهی 20 ساله توسعه شهر زاهدان، شبکه های فشار قوی و ضعیف گاز و عملیات نقشه برداری انجام شده که بر این اساس زاهدان به 7 فاز گاز رسانی تقسیم شده و گاز این شهر توسط دو ایستگاه CGS هرکدام با ظرفیت 200 هزار مترمکعب در ساعت و 45 ایستگاه TBS تامین خواهد شد.



مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان وبلوچستان افزود: درایرانشهر نیز با نگاهی 25 ساله برای توسعه شهرستان عملیات طراحی شبکه و نقشه کشی اجرا شده و نخستین ایستگاه CGS این شهر به ظرفیت 50 هزار متر مکعب در حال نصب است.به گفته وی پیمانکاران اجرای 120 کیلومتر شبکه توزیع و 36 کیلومتر شبکه تغذیه شهر ایرانشهر نیز تعیین و درحال انعقاد قرارداد و تجهیز کارگاه برای اجرای پروژه می باشند.

وی در خصوص گازرسانی به دو شهر خاش و بمپور اظهار داشت: بازاریابی مصارف، طراحی شبکه های فشار قوی، فشار ضعیف و نقشه برداری در این شهرها نیز در حال اجرا است.

میرزایی بیان کرد: مسیر یابی و طراحی گازرسانی به همراه تجهیزات مورد نیاز برای گازرسانی به نیروگاه بخار 256 مگاواتی و شهرک صنعتی ایرانشهر آماده شده که پس از عقد قرارداد و تجهیز کارگاه پیمانکاران مربوطه، به مرحله اجرا درخواهند آمد.



این مقام مسئول در پایان اعلام کرد: گازرسانی به سایر شهرهای استان سیستان و بلوچستان منوط به تامین بودجه و اجرای خطوط بین شهری خواهد بود که در این راستا بحث استفاده از فاینانس مطرح و با چند فاینانسور جلساتی برگزار شده که مذاکرات برای حصول نتیجه مطلوب در حال پیگیری است.