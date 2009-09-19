  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

در چهار سال گذشته؛

گازرسانی به روستاهای گلستان 130 درصد رشد یافت

گازرسانی به روستاهای گلستان 130 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: میزان گازرسانی به روستاهای استان در چهار سال اخیر 130 درصد رشد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده پیش از ظهر شنبه در افتتاح گازرسانی به امامزاده آق امام آزادشهر افزود: تعداد کل روستاهای گازرسانی شده در سطح استان در قبل از دولت نهم 179 روستا بوده که در طی چهار سال گذشته با افزایش 130 درصدی به 407 روستا رسیده است.

وی اظهار داشت: به زودی یکی از دکل های صدا و سیمای مرکز استان نیز در این نقطه مستقر می شود تا نقاط کور آزادشهر، مینودشت و گنبد تقویت شود.

محمودزاده بیان داشت: فراهم کردن امکانات رفاهی در چنین اماکن متبرک و مقدسی موجب می شود تا خانواده ها برای گذران اوقات فراغت خود در این اماکن حضور یافته و علاوه بر نشاط روحی دیدگاه های مذهبی آنها نیز افزایش می یابد.

استاندار گلستان از از کلیه کسانی که در اتمام این پروژه همکاری داشتند قدردانی کرد.
 
عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به آستانه مقدس امامزاده آق امام آزادشهر با اعتبار 700 میلیون ریال از تاریخ 5 مرداد ماه سال جاری آغاز و تا پایان مرداد ماه پایان یافت.

کد مطلب 949498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها