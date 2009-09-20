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۲۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

کارنامه کنکور ارشد منتشر شد؛

اعلام جزئیات تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد در هفته آینده

اعلام جزئیات تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد در هفته آینده

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار جزئیات تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد 88 در هفته آینده خبر داد.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اطلاعیه تکمیل ظرفیت سازمان سنجش آموزش کشور درباره برخی کد رشته محل های جدید و تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد هفته آینده منتشر می شود.

وی اضافه کرد: در این اطلاعیه تمامی ضوابط مربوط به تکمیل ظرفیت، تاریخ انتخاب رشته و اعلام نتیجه تکمیل ظرفیت درج خواهد شد.

معاون سازمان سنجش به مهر گفت: کارنامه نهایی کلیه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از روز گذشته از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال 1388 را روز گذشته منتشر کرده است و داوطلبان می توانند با ارائه مشخصات فردی نسبت به دریافت کارنامه از سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

به گزارش مهر، کارنامه نهایی آزمون کارشناسی ارشد امسال از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

درج مشخصات فردی شامل شماره داوطلبی و یا نام خانوادگی و نام و شماره شناسنامه و سال تولد و یا درج مشخصات فردی شامل شماره پرونده و یا نام خانوادگی و نام و شماره شناسنامه و سال تولد برای دریافت کارنامه الزامی است.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش، جابجایی، تغییررشته و نقل و انتقال دانشجو در حیطه وظایف سازمان سنجش نیست لذا داوطلبان می توانند برای کسب اطلاع به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه کنند.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد 88 در بهمن ماه سال 1387 با رقابت 140 هزار و 363 داوطلب برگزار شد.

کد مطلب 949500

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