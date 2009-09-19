دو میلیارد ریال اعتبارات حوادث به علوم پزشکی بیرجند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی آخوندی پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، افزود: در بحث تخصیص اعتبارات سال جاری این ستاد، بیماری آنفلوانزای خوکی در اولویت قرار دارد.

وی اضافه کرد: از این مبلغ اعتباری بالغ بر 50 میلیون تومان در جهت تکمیل و تجهیز اتاق های ایزوله بیرجند، قاین و فردوس، 20 میلیون تومان کنترل و پیشگیری از سوء تغذیه کودکان ناشی از خشکسالی، 40 میلیون تومان سردخانه زنجیره سرمابه ای نگهداری از واکسن و جابه جایی داروهای خاص، 35 میلیون تومان قرنطینه های مرزی و فرودگاهی در بحث بیماری های واگیردار و در جهت تجهیزات و کنترل کلیه بیماری ها نیز مبلغ 80 میلیون تومان مصوب شده که به زودی ابلاغ خواهد شد.

آخوندی بر متحمل شدن هزینه های هنگفت ناشی از درمان بیماری آنفلوانزا تاکید کرد و گفت: باید از ورود این بیماری به مرحله بحرانی جلوگیری شود که این امر مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی را می طلبد.

وی با بیان اینکه 60 تا 70 درصد بیماری را می توان از طریق اطلاع رسانی کنترل کرد، اظهار داشت: فرهنگ سازی در جهت پیشگیری از طریق مردم تاثیر بسزایی در جلوگیری از گسترش و مهار بیماری دارد.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه خراسان جنوبی در پایان به تخصیص اعتباری بالغ بر 60 میلیون تومان به تولید انیمیشن و اطلاع رسانی در خصوص بلایای طبیعی در سال گذشته به صدا و سیمای استان اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری نیز اعتباری بالغ بر 70 میلیون تومان در راستای انجام طرح های آموزشی و اطلاع رسانی مرتبط با حوادث به این سازمان مصوب شده است.

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت خراسان جنوبی نیز در این جلسه موج گسترش بیماری آنفلوانزای نوع A در استان را با تا توجه به کم شدن سفرهای زیارتی کند توصیف کرد و افزود: در عین حال احتمال اپیدمی در استان وجود داشته و این مهم نیازمند آگاه سازی بیشتر است.

مجید بهلگردی به درخواست داروی بیشتر برای درمان این بیماری در استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر کلیه شبکه های بهداشت و درمان و شهرستان ها داروی لازم جهت درمان مردم را اخذ کرده اند.

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در جهت پیشگیری از این بیماری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با برگزاری جلسات آموزشی برای گروه های هدف بالغ بر 700 نفر (شامل پزشکان، پرستاران و..) و برگزاری جلسات آموزشی در شهرستان ها در این زمینه گام برداشته است.

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی نیز در این آئین با اشاره به توزیع واکسن های پیشگیری از آنفلوانزا در بازار، گفت: این نوع واکسن در حالت کلی بیماری موثر بوده و در نوع A کارایی ندارد.

ولی الله زراعتکار بهترین راه مقابله با این بیماری همه گیر را رعایت حد فاصله، بهداشت عطسه و سرفه و انتشار قطرات تنفسی، شستن مکرر دستها، عدم حضور بیمار در امکان عمومی و خودداری از دست دادن و روبوسی با این افراد عنوان کرد.

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی در پایان به برنامه هفته سلامت قلب همزمان با چهارم مهرماه جاری روز جهانی قلب در استان اشاره کرد و بیان داشت: به دلیل اهمیت بیماری های قلب و عروق که به عنوان بیماری غیر واگیر تلفات جانی زیادی را به بار می آورد، این برنامه ها برگزار خواهد شد.

مسعود ضیائی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این کارگروه با اشاره به فعالیت دو تخت در اتاق ایزوله بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند، گفت: در حال حاضر 20 تخت در قاین و 50 تخت ایزوله در بیرجند فعال و دستگاه فشار منفی نیز از اول مهرماه جاری در این اتاق ها نصب خواهد شد.