مرجوع شدن 9 قلم کالای غیر استاندارد وارداتی در مرداد ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پورهاشم در تشریح جزئیات این خبرافزود:9 قلم کالای غیراستاندارد وارداتی با ارزشی حدود 153 هزارو ششصد و سی و چهار دلار و با وزن 50 هزارو 329 کیلوگرم، توسط بازرسان این اداره کل در گمرکات استان تهران شناسایی و جهت مرجوع نمودن آن به مبداء حمل به گمرکات ذیربط اعلام گردید.

وی ادامه داد: 9 قلم کالاهای غیر استاندارد وارداتی شامل ، اتو کلاو مدل AD7-1-3A با نام تجارتی NEW CLAVE AUTO HOUSE AD7 و مانیتور LCD مدل MT5 XXX با نام تجارتی SONY تولید شده در تایوان، نوت بوک مدل CS290 با نام تجارتی SONY ؛ نوت بوک مدل CS220J/W با نام تجارتی SONY ، پیچ و مهره مدل M12-M8-M18 ، نوت بوک مدل

NS 230 با نام تجارتی SONY ونوت بوک مدل CS325JQ با نام تجارتی SONY تولید شده در چین ، دستگاه جوش پلاستیک با نام تجارتی ELALLAR تولید شده در ترکیه، میلگرد آجدار مدل 32MM با نام تجارتی fisico تولید شده در امارات است.

وی در ادامه متذکر شد: در راستای اجرای ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقرارت موسسه استاندارد، کالاهای وارداتی که مغایر با استاندارد های مورد قبول موسسه استاندارد باشند، ورود آن ها به کشورغیر مجاز اعلام می شود و از همان بدو ورود درگمرکات به کشور مبدا مرجوع خواهند شد.