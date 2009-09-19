صدور مجوز برای 8 موسسه خیریه جهت جمع آوری فطریه ماه مبارک رمضان

مهدی تدریس حسنی در کفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: ستاد ضیافت مهر با حضور نمایندگان معاونت های سازمان و کارشناسان مشارکت های مردمی تشکیل شد و هدف از تشکیل این ستاد توضیح و تشریح طرح ضیافت و دستیابی به برنامه ریزی دقیق و منسجم برای جامعه هدف است.

وی در خصوص فعالیت های انجام شده در طرح ضیافت مهر به صدور کارت شناسایی برای 8 موسسه خیریه، برگزاری مراسم های افطاری برای مددجویان سازمان توسط ستاد مراکز با مشارکت خیرین، تهیه بن کالا برای زنان سرپرست خانوار شاغل در بهزیستی و توزیع سبد کالا بین مددجویان اشاره کرد.

حسنی همچنین از تعامل این سازمان با امام جمعه، استاندار و فرماندار شهرستان بندرعباس خبر داد و گفت: مسئولین شهرستان بندرعباس نیز در این ضیافت شرکت می کنند.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی در ادامه تصریح کرد: بازدید از منازل مددجویان، ارسال نامه به ادارات دولتی و غیر دولتی جهت جلب کمک های مالی و تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان از فعالیت های طرح مهر در سال جاری بوده است.

این مسئول مهمترین هدف تشکیل از طرح ضیافت مهر را توجه بیشتر به جامعه هدف دانست و گفت: افراد می توانند در صورت تمایل در زمینه های فکری، فرهنگی، معنوی و ورزشی با این سازمان همکاری داشته باشند.