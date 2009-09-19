کوهستانی بودن اراک شدت صاعقه های شب گذشته را بیشتر کرد

مرتضی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک علت صاعقه ها را ناپایداری شرایط جوی عنوان کرد و افزود: در مناطق کوهستانی و دشتهای مرتفع رعد و برق شدید تر است.

وی با بیان اینکه بارشهای پراکنده و رعد و برق طی دو روز آینده ادامه دارد، تصریح کرد: طی این روزها بارشهای پراکنده و وزش باد را در شهرهای استان مرکزی شاهد هستیم.

ذوالفقاری بیشترین بارش شب گذشته را با چهار میلیمتر بارندگی در شهرستان خنداب عنوان کرد و گفت: در دیگر شهرهای استان بارندگیها کمتر از یک میلیمتر گزارش شده است.

گفتنی است با وجود رعد و برقهای شدید و به رغم ترس مردم شهر از شدت و صدای رعد و برق خسارتی به تاسیات برق، مخابرات و.. وارد نیامده است.

استان مرکزی در قلمرو شرقی تقاطع دو رشته کوه البرز و زاگرس واقع شده است و از آب و هوای سرد کوهستانی برخوردار است.