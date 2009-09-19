آغاز واگذاری مرحله نهم سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران ، واگذاری و تحویل سیم‌کارت‌های دائمی 288 هزار تومانی و طرح جدید (0910) ثبت‌نام حضوری در کلیه استان‌های کشور (بجز استان لرستان) به روز صورت می‌پذیرد.

در این اطلاعیه آمده است: سیم‌کارت‌های اعتباری ثبت‌نام حضوری منتهی به چهاردهم شهریور ماه سال88 و کلیه سیم‌کارت‌های دائمی 288 هزار تومانی، طرح جدید (0910) و اعتباری ثبت‌نام اینترنتی منتهی به سیزدهم شهریور ماه سال88 در سراسر کشور آماده واگذاری است.

بر این اساس متقاضیان استان تهران می‌توانند از امروز شنبه مورخ بیست وهشتم شهریور ماه سال جاری با در دست داشتن اصل کارت ملی (و تصویر صفحه نخست شناسنامه برای ثبت‌نام کنندگان اینترنتی) جهت دریافت سیم‌کارت به دفتر منتخب ثبت‌نام خود مراجعه نمایند.

گفتنی است ، زمان و نحوه توزیع سیم‌کارت در سایر استان‌های کشور نیز در هر استان توسط شرکت مخابرات متبوع اعلام می شود.