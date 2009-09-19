مربیان والیبال نشسته ایران عازم لهستان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های والیبال نشسته قهرمانی اروپا از 30 شهریور تا چهارم مهر ماه در البلاگ لهستان برگزار خواهد شد.

هادی رضایی و عبدالجبار دولو به عنوان سرمربی و مشاور تیم والیبال نشسته کشورمان امشب راهی محل برگزاری مسابقات می شوند تا از نزدیک نظاره گر این رقابت ها باشند.

رضایی در خصوص سفر به لهستان به خبرنگار مهر گفت: ما در رقابت های قهرمانی جهان با تیم های روسیه و بوسنی و هرزگوین دیدار خواهیم کرد بنابراین لازم است تا شناخت کافی نسبت به این دو تیم پیدا کنیم. این تیم ها در رقابت های قهرمانی اروپا حضور دارند و ما برای ارزیابی این تیم ها راهی لهستان می شویم.