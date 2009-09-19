احتمال رؤیت ماه شوال امروز بسیار ضعیف است

حجت اسلام محمد تقدیری رئیس ستاد استهلال استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تأثیر وضعیت جوی امروز برای استهلال ماه شوال گفت: از نظر ظاهری شرایط جوی به وجود آمده در کار استهلال تأثیری ندارد چرا که همه گروه ها پس از اقامه نماز ظهر عازم مناطق مشخص شده برای استهلال می شوند و امیدواریم که هوا صاف شود.

وی افزود: اما اگر همین وضعیت ادامه یابد احتمال رؤیت به صفر می رسد.

حجت الاسلام تقدیری همچنین یادآور شد: شرایط جوی در رؤیت هلال ماه تأثیرگذار است و استفاده از تلسکوپ برای استهلال تنها به علت وضوح هلال ماه است. اگر شرایط جوی و یا گرد و غبار مانع رؤیت باشد با تلسکوپ هم امکان رؤیت هلال ماه وجود ندارد.

رئیس ستاد استهلال استان تهران گفت: ماه شوال هنوز متولد نشده، رؤیت پذیری آن هم در پهنه ایران صفر است و کسانی هم که اعلام می کنند هلال ماه شوال متولد شده است، هلال را پیش از غروب یکشنبه یعنی ظهر رؤیت می کنند.

حجت الاسلام تقدیری در پایان یادآور شد که با وجود چنین وضعیت جوی احتمال این که هلال ماه امروز مشاهده نشود و در نتیجه عید فطر و پایان ماه رمضان روز دوشنبه 30 شهریور ماه باشد بیشتر می شود.

هر سال برای رفع هرگونه شبهه و نگرانی، گروههایی متشکل از متخصصین به منظور رؤیت هلال ماه مبارک رمضان و هلال ماه شوال در نقاط مختلف کشور فعال می شوند تا امکان خطا و اشتباه به صفر برسد.

ارتقاعات توچال و رصدخانه حضرت عبدالعظیم از جمله مناطق تهران هستند که گروههای استهلال در آنها مستقر می‌شوند. اطلاعات به دست آمده از سوی گروههای مختلف به ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری می رسد تا با بهره‌گیری از این اطلاعات دقیق و جامع، امکان اعلام دقیق فراهم شود.