ماموستا شیخ الاسلام از سرمایه های ارزشمند دین مبین اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید رضا تقوی ظهر شنبه در مراسم ترحیم ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ماموستا شیخ الاسلام از جمله چهره های سرشناس و گرانبهای دین مبین اسلام در کشور به شمار می رفت که در جریان ضایعه شهادت این بزرگمرد تمامی روحانیون کشور در ماتم به سر می برند.

وی ادامه داد: ارزش و جایگاه هر منطقه و استانی به حضور شخصیتهای برجسته علمی، روحانی و فرهنگی است که مردم در کشور و سایر کشورهای جهان، کردستان را به خاطر جایگاه و ارزش ماموستا شیخ الاسلام می شناختند و باید گفت که مردم کردستان و جامعه یکی از روحانیون برجسته خود را از دست داد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور یادآور شد: ماموستا شیخ الاسلام در طول عمر با برکت خود خدمات بسیار زیادی را به دین مبین اسلام و کشور عزیز ایران اسلامی ارائه کرد و همواره یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین چهره های مدافع تقریب مذاهب و وحدت بین شیعه و سنی به شمار می رفت.

تقوی در ادامه با اشاره به برخورد قاطع با مسببین و عوامل ترور ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی از شخصیت های برجسته روحانی در کشور بیان داشت: مسئولین امنیتی و انتظامی کشور و استان کردستان در این راستا از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نخواهند ورزید.

وی گفت: مهمترین نکته در برخورد با عوامل این ترورها در کردستان نقش و جایگاه مردم این استان است که باید با همراهی و همدلی تمامی سیاست های دشمنان نظام اسلامی که بار دیگر در پی توطئه و ایجاد اختلاف در این منطقه هستند را خنثی کنند.

در جریان مراسم ترحیم ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری علاوه بر معاون اول رئیس جمهور، جمعی از مسئولین بلند پایه کشوری و روحانیون از جمله آیت الله تسخیری، وزرای اطلاعات و ارشاد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشتند.