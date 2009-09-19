پاس همدان بدشانس ترین تیم لیگ است

علیرضا منصوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: حق تیم پاس نیست که در انتهای جدول باشد، ما در نتیجه گیری بدشانس بودیم وگرنه اگر قرار بود روال عادی فوتبال طی شود هم اکنون تیم پاس در میانه های جدول بود.
منصوریان با اشاره به دیدار تیمهای پاس و صبای قم گفت: به هرحال بازی کردن در خانه حریف دشواری های خاص خود را دارد.
وی افزود: پس از شکست مقابل سپاهان از نظر روحی و روانی روی تیم کار کردیم تا بازیکنان آماده بازی فردا شوند.
منصوریان خاطرنشان کرد: صبا از تیم های پرمهره و خوب لیگ است که کادر فنی بسیار خوبی هم دارد ولی با این حال ما هم دست و پا بسته نیستیم و برای گرفتن امتیاز به قم می رویم.
سرمربی پاس در ادامه به محرومیت داور بازی سپاهان و پاس نیز اشاره کرد و گفت: با محروم شدن داور، همه متوجه شدند که اعتراض ما روی داوری ها درست بوده است و در بازی با سپاهان اگر اشتباهات داوری نبود چه بسا که نتیجه چیز دیگری می شد.
وی در پایان اظهار داشت: امیدوارم آخرین باری باشد که شاهد اشتباهات داوری بودیم زیرا همه تیم ها حق دارند از انصاف داوران بهره مند شوند.
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