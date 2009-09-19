پاس همدان بدشانس ترین تیم لیگ است

علیرضا منصوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: حق تیم پاس نیست که در انتهای جدول باشد، ما در نتیجه گیری بدشانس بودیم وگرنه اگر قرار بود روال عادی فوتبال طی شود هم اکنون تیم پاس در میانه های جدول بود.

منصوریان با اشاره به دیدار تیمهای پاس و صبای قم گفت: به هرحال بازی کردن در خانه حریف دشواری های خاص خود را دارد.