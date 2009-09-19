راهبرد فرهنگی دانشگاهها در کمیسیون دانشجویی گیلان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کبری مهرورز ظهر شنبه در جمع روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر استان، بر لزوم بهره گیری از توان و ظرفیتهای دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری و فرهنگ اسلامی در دانشگاهها و کانونهای مذهبی و اسلامی درون دانشگاه توأم با بهره گیری از نهادهای فرهنگی تبلیغی بیرون از دانشگاه در جهت مقابله پدیده شوم تشتت و هدایت فضای فرهنگی دانشگاه به سوی وحدت دینی و اعتقادی و سیاسی مطابق ارزشها و معیارهای حاکم در جامعه اسلامی تاکید کرد.

وی همچنین وظایف و رسالت قانونی این کمیسیون را که با هدف بررسی مسائل و مشکلات دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان برشمرد و اظهار داشت: تاکنون 25 جلسه با 175 مصوبه در بخشهای ارائه راه حل مشکلات آموزشی، رفاهی، صنفی و فرهنگی، بررسی آسیبها و تهدیدات بالقوه و بررسی وقایع پس از انتخابات در دانشگاهها تصویب و به مرحله اجرا در آمده است.

در ادامه این جلسه معاون سیاسی امنیتی استانداری نیز پیام 40 میلیون رأی مردم را پایبندی به اسلام و خط امام، حفظ نظام، یکپارچگی و انسجام در برابر دشمنان عنوان کرد و گفت: همه این 40 میلیون نفر معتقد به نظام هستند و حضور 85 درصدی مردم در انتخابات نشان از دمکراسی و مردم سالاری دینی در ایران اسلامی را نشان می دهد.

غلامعلی رضوانی افزود: نشاط سیاسی در دانشگاهها وجود دارد و کسی حق جلوگیری از فعالیتهای سیاسی دانشجویان را ندارد و فعالیتهای سیاسی که در چارچوب نظام، مقبول و مورد تأئید بوده و باید سیاستهای که متکی به ارزشهای امام و شهداست در دانشگاهها ترویج شود.

معاون استاندارادامه داد: البته کسانی که چنین ظرفیتهای ندارند و باید به آنان خیرخواهانه تذکر داده شود و مجموعه دانشگاهی را به ایجاد فضای سالم و بانشاط ترغیب کرد و این امر از سوی مسئولان سیاسی دانشگاهها با اهمیت بیشتر دنبال و پیگیری شود.

وی همچنین در خصوص سیاستها و استراتژی کمیسیون دانشجویی، ایجاد نشاط سیاسی در دانشگاهها دور نگهداشتن فضا و محیط دانشگاه از التهابات محیطی و بیرونی، بهره گیری از توان و ظرفیت دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج دانشجویی و هدایت فضای فرهنگی مطالبی را بیان کرد.