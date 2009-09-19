50 نخبه فرزند شهید و آزاده در استان مرکزی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سید فاضل طهماسبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اراک با بیان اینکه این فرزندان نخبه به بالغ بر 100 نفر خواهند رسید، افزود: از این تعداد نخبه شناسایی شده 23 نفر زن و بقیه مرد هستند.

وی اضافه کرد: 17 نفر مقالات علمی خود را در مجامع بین المللی ارائه کرده اند، شش مبتکر و مکتشف و چهار فرزند نفرات برتر المپیادهای علمی هستند.

طهماسبی با بیان اینکه نفرات برتر قرآنی، دانش جویان و فارغ التحصیلان ممتاز پزشکی و غیرپزشکی و دانش آموختگان برتر از دیگر افراد کانون نخبگان استان به شمار می روند، گفت: این افراد جهت عضویت در این کانون از کانالهای مختلف عبور کرده اند.

معاون فرهنگی و هنری بنیاد شهید استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد فرزندان شهید، جانباز و آزاده تحت آموزشهای عالی استان را دو هزار و 481 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: هزار و 687 نفر از فرزندان در مقطع کارشناسی و 327 نفر در کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.

وی با اشاره به حفظ آرمانهای شهدا تصریح کرد: تمام دستگاههای مرتبط از جمله ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، رسانه ها و آموزش و پرورش موظف به زنده نگه داشتن یاد و آرمانهای شهدا هستند و بایستی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بکوشند.