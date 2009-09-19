نیاز آبی خراسان رضوی 7 هزار لیتر بر ثانیه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس همایون میرزاده ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: 98 درصد آب مورد نیاز شهرهای خراسان رضوی از منابع آب زیرزمینی تامین می شود و تنها آب مورد نیاز مردم قوچان از طریق سد تامین می شود.

مدیر دفتر مطالعات و اجرای طرحهای تامین آب شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی تصریح کرد: ظرفیت تولید آب در استان 6 هزار و 400 لیتر در ثانیه است.

وی افزود: بر اساس محاسبه دفتر فنی و بهره برداری شرکت آبفای خراسان رضوی نیاز آبی استان 7 هزار و 100 لیتر بر ثانیه است.

میرزاده با اشاره به اینکه ارتقاء نقاط روستایی به شهری و واگذاری آنها به شرکت آبفای خراسان رضوی مشکلات تامین آب در استان را دوچندان کرده است، افزود: این نقاط تازه تاسیس شهری فاقد تجهیزات و امکانات لازم تامین آب هستند.

وی به تشریح برنامه های سال جاری این شرکت پرداخت و گفت: حفر 16 حلقه چاه جدید و تغییر محل و کف شکنی 21 حلقه چاه، تجهیز 38 حلقه چاه و برق رسانی به 20 حلقه چاه دیگر از سیاست های امسال شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی است.

وی افزود: با حفر هر حلقه چاه جدید 20 لیتر بر ثانیه و با اصلاح هر چاه 10 لیتر بر ثانیه بر ظرفیت تولید آب افزوده خواهد شد.