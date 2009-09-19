۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۴۱

استاندار و امام جمعه کرمانشاه ترور ماموستا شیخ الاسلام را محکوم کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، مجمع نمایندگان استان، آیت الله ممدوحی نماینده مردم در مجلس خبرگان و آیت الله نجومی از علمای برجسته کرمانشاه در اطلاعیه مشترکی ترور ماموستا شیخ الاسلام را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،، در این پیام مسئولان کرمانشاه شهادت مظلومانه ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری را به مردم این استان و کرمانشاه تسلیت گفته اند.

 

این پیام افزوده است: شهادت رجال و بزرگان انقلاب اسلامی نشانه ددمنشی منافقان و مخالفان نظام مقدس جمهوری اسلامی است که هیچگاه نتوانسته در وفاداری ملت غیور و شریف ایران به آرمانهای مقدس نظام و امام راحل (ره)خللی وارد کند.

 

در این پیام آمده است: بر زمین ریختن خون یکی دیگر از غیورمردان کردستان نشانه خشم عوامل دست نشانده بیگانه از حضور همیشگی مردم این خطه از ایران اسلامی در صحنه ها ی جاوید عمر 30 ساله انقلاب است که برخلاف تصور دشمنان این اقدامات تروریستی موجب انسجام و اتحاد هرچه بیشتر در صفوف مردم خواهد شد .

 

در پایان این پیام آمده است: عوامل تفرقه و نفاق بدانند که ملت مسلمان ایران از هر نژاد و زبان که باشند انزجار و نفرت خود را همیشه بر سر استکبار فرود آورده و این بار نیز دشمنان را همچون گذشته در اهداف خود ناکام خواهند گذاشت.

