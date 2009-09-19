عنایت نباید متعصبانه از عملکرد داوران حمایت کند

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: من همواره برای عنایت، احترام خاصی قائل بودهام اما نسبت به رفتارهای او معترض هستم و معتقدم او نباید متعصبانه و قبل از دیدن فیلم بازیها از عملکرد داوران حمایت کند.
پورحیدری ادامه داد: آقای عنایت میگوید اگر به باشگاههای معترض ثابت شد که داور بازی، اشتباه تاثیرگذاری نداشته است، وجدان داشته باشند و معذرتخواهی کنند.
وی افزود: من میخواهم بگویم اگر اشتباه داوران ثابت شد، آقای عنایت و کمیته داوران چه خواهند کرد؟ چه جوابی برای گفتن دارند؟
مدیر فنی پاس همدان خاطرنشان کرد: در بازی پاس مقابل سپاهان واقعا مستحق باخت نبودیم و داور این بازی، آنقدر اشتباه کرد که یک داور پیشکسوت در کنار زمین به من گفت واقعا شرم دارم که بقیه بازی را نگاه کنم.
وی اضافه کرد: وقتی خود داور هم بعد از بازی میگوید من اشتباه کردم دیگر حرفهای آقای عنایت که مدام از داوران دفاع میکند چه معنایی میتواند داشته باشد؟ آقای عنایت باید قبول کند که فقط حرف او درست نیست و شاید اعتراض دیگران هم وارد باشد.
مدیر فنی پاس همدان تاکید کرد: موضوعی که به ذهنم میرسد، این است که متاسفانه داوران عملکرد خود را زیر ذرهبین نمیبینند و شاید به همین دلیل است که در طول 6 هفته از رقابتهای لیگ برتر صدای اعتراض همه تیمها بالا رفته است.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم در چنین شرایطی جای برنامه تاثیرگذار و ریزبینی مثل 90 خالی است، برنامهای که بازیهای لیگ و عملکرد داوران را با دقت مرور کند.
پورحیدری افزود: البته من معتقدم داوران ما از روی عمد اشتباه نمیکنند اما گاهی اوقات با همین اشتباهات سهوی، تمام زحمات یک تیم را خراب میکنند.
وی اذعان داشت: با همه این حرفها ما اشتباهات فنی خودمان را میپذیریم و این یک باخت دیگر برای پاس همدان بود.
پورحیدری با ابراز نگرانی از وضعیت تیم پاس تاکید کرد: کادر فنی باید دقت کند تا نتایج بهتری را به دست آورد و با توجه به اینکه ما از لحاظ نتیجهگیری در وضعیت خوبی قرار نداریم، باید شرایط را تغییر دهیم و در صورت ادامه این روند به مشکل برمیخوریم.
