جشنواره ملی زعفران آبان ماه در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد رضا اسماعیل نیا ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: بخش خصوصی در کنار بخش اجراء و مدیریت استان برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره کمک خواهد کرد تا جایگاه تولید و فرآوری و همچنین صادرات این محصول با حفظ توان استان و حفظ فرصتهای شغلی برای استان خراسان رضوی تثبیت شود.

همچنین مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: همزمان با این جشنواره که با حضور مسئولان کشوری و استانی، محققین، کارشناسان، اساتید و تولیدکنندگان برگزار می شود همایش علمی، نمایشگاه تخصصی و شبی با زعفران کاران نیز اجرا خواهد شد.

غلامرضا خراشادیزاده افزود: بررسی چالشها و دغدغه های مرتبط با زعفران، ضرورت حرکت جدی و موثر در سطح کشور، پایداری و مدیریت تولید این محصول، راهکارهای موثر در بازار تولید، معرفی پتانسیلهای سطح کشور، بازار صادرات و صنایع تبدیلی و معرفی برترینهای حوزه تولید زعفران از جمله اهداف و برنامه های این جشنواره است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی نیز ضمن تشریح و معرفی گیاه زعفران، ارزش اقتصادی و چالشهای فراروی این محصول گفت:87 درصد زعفران در خراسان تولید می شود.

مهندس وجدانی فرد خاطرنشان کرد: ارزش اقتصادی بالای زعفران باعث شده کشورهایی مانند افغانستان، ترکیه و چین به تولید این محصول روی آوردند که با بکارگیری پروژه های علمی و تحقیقاتی باید زعفران ارزان تولید شود.