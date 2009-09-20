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۲۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

مرخصی چند ماهه/

"ست‎کوویچ" دوشنبه عازم صربستان می‎شود

"ست‎کوویچ" دوشنبه عازم صربستان می‎شود

سرمربی صربستانی تیم والیبال نوجوانان ایران روز دوشنبه هفته جاری به کشورش باز می‎گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، البته ترک ایران از سوی یوتسا ست‎کوویچ مفهومی غیر از مرخصی و استراحت برای این مربی صربستانی ندارد.

وی که اخیرا همراه با تیم والیبال نوجوانان ایران عنوان نایب قهرمانی رقابت‎های جهانی در ایتالیا را به دست آورد طبق قراردادی که حدود 2 سال پیش با فدراسیون والیبال کشورمان تمدید کرد باید تا ماه مارس سال 2010 به ادامه همکاری با والیبال ایران متعهد بماند.

ست‌کوویچ که برخلاف سال پیش امسال با هیچ تیم باشگاهی هم قرار ندارد از تعطیلی اردوی نوجوانان و مسابقات باشگاهی استفاده کرد تا برای استراحت چندماهه به کشورش بازگردد.

وی پس از پایان مرخصی به ایران می‌آید تا در مورد نحوه ادامه همکاری با والیبال ایران تا پایان مدت زمان قرارداد باقی مانده‎اش مذاکره کند. 

کد مطلب 949552

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