شاه گوریلها مُرد!/ دفن در کنار یک دانشمند!

به گزارش خبرگزاری مهر، این گوریل 35 ساله که بیش از 200 کیلوگرم وزن داشت پادشاه آخرین قلمرو گوریلها در دامنه های آتشفشان "ویزوک" در روآندا بود.

این گوریل شهرت خود را به خاطر یک دانشمند علوم طبیعی به نام "دایان فاسی" به دست آورد. این دانشمند در یک فیلم مستند به نام "گوریل در مه" (Gorillas in the mist) از این گوریل و خانواده اش استفاده کرد.

وی بعدها در فیلم دیگری درباره زندگی "دایان فاسی" نیز بازی کرد و به تازگی نیز در فیلم مستندی از "بی بی سی" به نام "شاه گوریل" (The Gorilla King) شرکت کرد.

چندی قبل این گوریل که در پارک ملی روآندا زندگی می کرد بیمار شد و این بیماری به سرعت جان معروفترین گوریل دنیا را گرفت.

همچنین زنی که "تیتوس" را مشهور کرده بود نیز دیگر زنده نیست به طوری که دایان فاسی در سال 1985 به دست اشخاص ناشناس در نزدیکی آتشفشان ویزوک به قتل رسید.

اکنون مقامات این پارک ملی قصد دارند جسد این گوریل را در گورستانی در مرکز تحقیقات "کاریوسوکا" و در کنار قبر دانشمندی که آن را پیدا و مشهور کرده بود در مراسم خاکسپاری ویژه ای دفن کنند.

براساس گزارش بی بی سی، دایان فاسی درسال 1970 برای انجام یک سرشماری از گوریلها به سلسله آتشفشانهای "میکنو" رفت و به مدت یک دهه موفق شد از نزدیک با خانواده ای از گوریلها که توسط یک گوریل بسیار عظیم رهبری و هدایت می شدند ارتباط برقرار کند. دایان فاسی نام این گوریل بزرگ را "عمو برت" گذاشت.

در سال 1974 این دانشمند تصمیم گرفت نام "تیتوس" را بر روی یکی از بچه های عمو برت بگذارد.

پس از مرگ عمو برت، تیتوس سرپرست این خانواده گوریلها شد. از سال 1983 به مدت 15 سال تیتوس شاه گوریلها بود اما سپس تصمیم گرفت همانند نمایشنامه معروف "شاه لیر" اثر شکسپیر تخت پادشاهی خود را به یکی از فرزندانش به نام "کوریاما" واگذار کند.