انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در نینوا و بغداد / دستگیری 3 تروریست در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، منابع امنیتی از انفجار بمب در یک بازار در منطقه محمودیه در جنوب بغداد خبر داد که بر اثر آن، دست کم یک نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند.



یک منبع در پلیس استان نینوا از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه الزمار خبر داد که بر اثر آن، چهار نفر زخمی شدند.



نیروهای امنیتی در استان دیاله نیز موفق به دستگیری 27 فرد مظنون در شهر الخالص در شمال بعقوبه شدند.



دستگیری این افراد پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر تصمیم افراد مرتبط با گروههای مسلح برای دست زدن به حملاتی در آستانه عید سعید فطر، صورت گرفت.



همچنین 16 فرد مظنون در عملیات نیروهای مشترک ارتش و پلیس در منطقه الغالیه در استان دیاله دستگیر شدند.



انفجار یک بمب در غرب شهر موصل به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد.



خبر دیگر اینکه سه شهروند عراق در حمله افراد مسلح در جنوب حله زخمی شدند.



یک منبع امنیتی از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر المحمودیه در جنوب بغداد خبر داد.



بر اثر این انفجار، دست کم دو غیر نظامی کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.



همچنین یک منبع امنیتی در پلیس استان نینوا از تشدید تدابیر امنیتی در شهر تلعفر در غرب موصل در پی انفجار کامیون بمبگذاری شده در روز پنجشنبه خبر داد.



وزارت کشور عراق نیز از دستگیری سه عضو شبکه تروریستی القاعده در شمال شهر کربلای معلی خبر داد.



بر اساس بیانیه وزارت کشور، اطلاعاتی که دستگاههای امنیتی در کربلا به دست آوردند، مبنی بر اینکه افرادی از شبکه القاعده تصمیم دارند شب هنگام وارد کربلا شوند که بلافاصله دستگاههای امنیتی اقدام به اعزام گشتی های فراوانی کردند و موفق شدند سه تروریست را دستگیر کنند که تحقیقات اولیه دست داشتن این تروریستها در عملیات تروریستی اخیر در کربلا را ثابت می کند.