جهاددانشگاهی در توسعه خراسان شمالی نقش اساسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش ظهر شنبه در جریان بازدید از بخشهای مختلف جهاددانشگاهی واحد خراسان شمالی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی از مراکز مورد وثوق دولت است و آینده‌ای روشن دارد.



وی افزود: انتظار این است که جهاد دانشگاهی به ‌عنوان یکی از مجموعه‌های علمی و فرهنگی در سطح استان بدرخشد که خوشبختانه تاکنون این توقع برآورده شده است.



وی با اشاره به راه‌اندازی نخستین مرکز رشد واحدهای فناور در خراسان شمالی توسط جهاددانشگاهی گفت: در این استان صاحبان ایده و نخبگان برجسته‌ای وجود دارد و این نهاد محملی برای شکوفایی استعدادهای آنهاست.



جهانبخش بیان داشت: جهاد دانشگاهی نهادی است که هم می‌خواهد بستر را برای ایده پردازی‌ها فراهم کند و هم خود تولید ایده کند و این مجموعه باید حمایت شود.



جهانبخش همچنین اظهار داشت: شاکله و ذات جهاد دانشگاهی، پژوهشی است و این مقوله هدف غایی آن به شمار می‌رود و به‌طور حتم اگر قرار باشد در زمینه مسائل پژوهشی در استان کاری انجام شود ترجیح می‌دهیم ابتدا آن را به این نهاد واگذار کنیم.



وی گفت: مشکل اول جهاد دانشگاهی در استان این است که ماهانه 75 میلیون ریال بابت اجاره محل می پردازد که اگر با بهره‌برداری هرچه سریعتر ساختمان در دست ساخت این مجموعه این مشکل حل شود سالانه یک میلیارد ریال در منابع آن صرفه‌جویی خواهد شد.



وی ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای استانی مورد نیاز این نهاد برآورده شود تا نقش آن در توسعه هر چه بیشتر استان بارزتر شود.



استاندار خراسان شمالی برای حمایت از جهاد دانشگاهی استان قول مساعد داد و افزود: تا آخر هفته اخبار خوبی در خصوص حمایت استان از این نهاد اعلام خواهد شد.



رئیس جهاد دانشگاهی خراسان شمالی نیز گفت: جهاد دانشگاهی از زمان آغاز به کار خود در استان در بخشهای مختلف پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و دیگر حوزه‌ها به جامعه خدمات ارائه می‌دهد.



رضا شاهین فر با اشاره به بخشهای مختلف این نهاد، مرکز رشد واحدهای فناور بجنورد را از حوزه‌های مهمی دانست که برای نخستین بار در استان راه‌اندازی شده است.



وی ادامه داد: در مجموع واحدهای جهاد دانشگاهی در سطح کشور تنها دو مرکز رشد فعال بود که خراسان شمالی به عنوان سومین واحد در کشور این مرکز را در استان راه‌اندازی کرد.



وی رسالت این مرکز را حمایت از نخبگان و ایده‌های برتر ذکر کرد و افزود: از 35 طرح رسیده، اکنون شش طرح توسط شورای فناوری مرکز رشد در مرحله پیش‌رشد پذیرش شده‌اند.



رئیس مرکز رشد واحدهای فناور بجنورد اظهار داشت: این مرکز با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، تسهیلات و دیگر حمایتهای مادی و معنوی برای ثبت شرکتهای فناورانه که منجر به تولید انبوه شود و صرفه اقتصادی داشته باشد به صاحبان ایده کمک می‌کند.



شاهین‌فر اضافه کرد: طی تفاهمنامه‌ای که اخیرا میان وزارت کار، وزارت علوم و صندوق مهرامام رضا (ع) منعقد شده شرایط ویژه‌ای برای اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان ایده‌های برتر منظور شده است.



رئیس جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی توسعه هرچه بیشتر این مجموعه و افزایش گستره خدمات آن را از برنامه‌ها ذکر کرد و افزود: هدف، کمک به توسعه استان است که حمایت مسئولان از این مجموعه در تحقق این هدف یاری‌رسان خواهد بود.



استاندار خراسان شمالی به همراه معاون سیاسی امنیتی خود از پروژه در دست ساخت جهادانشگاهی، مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت، مرکز رشد واحدهای فناور، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی، خبرگزاری ایسنا و بخش اداری این مجموعه بازدید کرد.



همچنین در جریان این بازدید مبتکران و صاحبان ایده مورد حمایت مرکز رشد واحدهای فناور بجنورد توضیحاتی در خصوص طرحهای ابتکاری خود ارائه دادند.