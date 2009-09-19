گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: استکبار جهانی به دنبال حذف هویت اصلی مردم فلسطین و بیت‌المقدس به عنوان قبله اول مسلمین است. حجت الاسلام سید محمد فخری افزود: با سرمایه گذاریهای انجام شده، اسرائیل غاصب سرکردگی استکبار جهان را بر عهده دارد و ملت اسلام نباید از این موضوع غفلت کنند. وی خاطرنشان کرد: روز جهانی قدس روز عالم اسلام است و همه مسلمانان طبق یک وظیفه شرعی باید برای آزادی قدس عزیز و نجات مسلمانان مظلوم فلسطین تلاش کنند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به اینکه دشمنان اسلام سعی دارند مسئله فلسطین کهنه و فراموش شده تلقی شود، گفت: وحدت و همبستگی مسلمانان تنها عامل بازدارنده رژیم صهیونیستی از هجمه به کشورهای اسلامی است. حجت الاسلام مهدی عرب ‌پور ادامه داد: روز قدس روز وحدت و یکپارچگی امت اسلام در برابر دشمن صهیونیستی است. وی مسئله فلسطین و قدس را یکی از مسایل مهم و اساسی جهان اسلام دانست و یادآور شد: این مسئله از دوران اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی همواره مورد توجه کانونهای خبری بوده است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: طلاب و روحانیون باید با مسائل علمی روز آشنا باشند. حجت الاسلام زین العابدین روحانی‌نیا در گردهمایی روحانیون بجنورد افزود: با توجه به نقش حساس و اساسی روحانیت در عرصه تبلیغ و ارشاد مردم لازم است حوزه‌های علوم دینی که مراکز تربیت و پرورش این قشر تاثیر گذار از جامعه هستند، برنامه‌ریزیهای صحیح و مدونی داشته باشند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان از زحمات و خدمات استاندار اصفهان تقدیر و تشکر کرد. حجت الاسلام سیدحسین بهشتی‌نژاد طی نامه‌ای مراتب قدرشناسی خود را از تلاشهای مخلصانه سیدمرتضی بختیاری، استاندار اصفهان ابراز و در عرصه جدیدی از کار و تلاش برای وی آرزوی موفقیت کرد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: ملت ایران با حضور گسترده و پرشور در روز جهانی قدس بر ادامه مبارزات حق طلبانه مردم فلسطین تاکید کردند و انزجار خود را از مستکبران جهان اسلام نشان دادند. حجت الاسلام علی اکبر حاج عزیزخانی افزود: حضور میلیونی ملت ایران در روز جهانی قدس بار دیگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در دنیا به تصویر کشید و به جهانیان ثابت کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند میان آنان تفرقه ایجاد کند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: راهپیمایی روز قدس پایه‌های سست استکبار جهانی را فرو می‌ریزد و نشانگر عظمت اسلام است. حجت الاسلام علی شکری در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس افزود: روز جهانی قدس روز محکومیت جنایات اشغالگران و حامیان آنان و حمایت همه جانبه از مبارزه مردم فلسطین برای آزادی بیت‌المقدس و مسجد‌الاقصی است.

- مردم شهید پرور، ولایتی و همیشه در صحنه استان اصفهان با حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی عظیم و سراسری روز جهانی قدس با نشان دادن وحدت و انسجام ملی در صیانت از انقلاب، نظام مقدس اسلامی و تحقق آرمان‌های امام بزرگوار(ره) با برافراشتن پرچم قدس، رهایی قدس شریف را از چنگال رژیم صهیونیسم خواستار و بانگ مرگ بر اسرائیل سر دادند.

- در آستانه 31 شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس، جلسه شورای پایگاه بسیج شهید معینی تشکیل شد. این جلسه با حضور حجت‌الاسلام نصیر نیک نژاد، مدیر کل، حجت‌الاسلام علی امیر آتشانی و چند مسئول دیگر در سالن جلسات اداره کل استان تهران برگزار شد. مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران در این جلسه، زنده نگهداشتن فرهنگ دفاع مقدس را مهمترین مسئولیت و رسالت نهادهای فرهنگی مانند سازمان دانست و افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگریها و از خود گذشتگیهای دلاورمردان میدان جنگ دارای ارزش معنوی برای آحاد مردم به ویژه نسل جوان است.