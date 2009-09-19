به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر شنبه در بازدید از اداره تبلیغات اسلامی کهک بر لزوم گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی ادارات تابعه این اداره کل تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه مردم بخش‌های استان کمتر از امکانات و برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی بهره‌مند هستند از این رو توجه به این مهم باید در دستور کار ادارات تبلیغات اسلامی بخش‌های استان قرار گیرد.



حجت الاسلام اسکندری تبیین آموزه‌های ائمه اطهار(ع) در روستاها و مناطق محروم را ضروری خواند و تصریح کرد: مبلغان دینی و همه کسانی که مشغول ارائه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی هستند باید برای جلوگیری از نفوذ فرهنگ غربی به روستاها و بخش‌های استان فعالیت بیشتر و کاربردی‌تری انجام دهند.



وی ماموریت ادارات تبلیغات اسلامی در بخشها را مهم دانست و گفت: بخش زیادی از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در بخش‌ها بر عهده ادارات تبلیغات اسلامی است، از این رو انتظار می‌رود که این ادارات با همکاری سایر نهادها و ادارات مسائل و معضلات فرهنگی بخش‌های استان را به صورت جدی پیگیری و در صدد رفع این مسائل برآیند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: هر چند که در طول تابستان امسال برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی زیادی در سطح بخش‌های استان برگزار شد اما این برنامه‌ها کافی نیست و باید در سطح گسترده‌تری در طول سال انجام شود.