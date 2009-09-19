۱۳نوع برنج وارداتی به عنوان محصولات غیراستاندارد اعلام شد

مهدی پورهاشم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کارشناسان این اداره با جمع آوری نمونه هایی از چند نوع برنج خارجی وارداتی، اقدام به آزمایش در مورد میزان سم مایکوتوکسین، سرب، آرسنیک و کادمیوم کردند.

وی ادامه داد: پس از این آزمایشها مشخص شد، ۱۳ نوع از برنجهای خارجی وارداتی مشکل دارند و مصرف آنها برای مردم زیان آور است.

این مسئول بیان کرد: بر اساس استانداردهای بین المللی (کدکس) و استانداردهای داخلی باید میزان این سموم صفر باشد زیرا سرب، آرسنیک و کادمیوم از فلزات سنگین هستند.

سرب در همه برنجهای آزمایش شده وجود داشته است

پورهاشم در بخش دیگری از سخنان خود نیز عنوان کرد: آزمایشات کارشناسان نشان داد، میزان سم مایکوتوکسین در حد صفر است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد ولی سرب در همه برنجهای مورد آزمایش موجود و در برخی انواع آن، این میزان بسیار بالاست.

مدیرکل استاندارد استان تهران یادآور شد: آرسنیک موجود در این برنجها از حد مجاز استاندارد نیز بالاتر است و از این جهت خطرناک محسوب می شود، البته برنجهای یادشده از نظر وجود کادمیوم در حد استاندارد هستند.

وی خاطرنشان کرد: کلیه برنجهای وارداتی با نامهای آریا، خاطره، ۱۸۱، مینویک، پاندا، محسن، مه کلاسیک، آفرین، مژده، کریستال، جادوگر، کمال ملکی و طوبا طلایی با استانداردهای بین المللی و داخلی مغایرت دارند و شهروندان باید از مصرف آنها خودداری کنند.