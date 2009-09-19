10 دقیقه که هیچ؛ در 90 دقیقه هم امکان پخش مستقیم فراهم نشد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اظهاراتی که صبح شنبه در مورد دلایل پخش مستقیم نشدن دیدار تیم های استقلال و استیل آذین منتشر شد، باشگاه استقلال نیز در مطلبی با عنوان " قابل توجه عزیز محمدی - سازمان لیگ " در سایت خود نوشت: « شعار نهمین دوره لیگ برتر احترام به خود و دیگران است؛ اما متاسفانه این شعار توسط خود دوستان در سازمان لیگ زیر سوال قرار می گیرد .

مایه تاسف اینکه توسط رئیس سازمان لیگ بدون کسب اطلاعات صحیح مبادرت به مصاحبه و ایجاد ذهنیت غیرواقعی در گفت و گو با رسانه‌ها می‌شود.

در باب پوشش تلویزیونی دیدار استقلال و استیل‌آذین و به جهت روشن شدن افکار عمومی، باید پرسید: آیا برای ایجاد نظم و انضباط نیاز به استثناء وجود دارد یا خیر؟

اگر مدیرعامل استقلال مخالفت با تاخیر بازی را مطرح کرد صرفاً دفاع از حقوق فدراسیون فوتبال، احترام به تماشاگران حاضر در استادیوم و عین حال رعایت نظم و انضباط بوده است. وقتی سازمان لیگ برای تاخیر در ثانیه ها و دقایق جریمه در نظر می‌گیرد، چگونه است که متولی خود باعث تاخیر در مسابقه می‌شود؟

تأویل در اجرای مراسم پیش از آغاز مسابقه عملا باعث شد بازی با چند دقیقه تاخیر آغاز شود اما در این زمان هم مشکل پخش زنده برطرف نشد. آیا نباید سازمان لیگ بابت این چند دقیقه مورد مواخذه قرار گیرد؟

متولی پخش تلویزیونی مدعی شد که با 10 دقیقه تاخیر پخش مستقیم میسر است! اما شاهد بودیم که نه پس از 10 دقیقه بلکه تا پایان مسابقه امکان پخش زنده وجود نداشت و به گفته خود مسئولین تلویزیونی مستقر در استادیوم آزادی سیستم اس ان جی و ماکرویو دچار نقص فنی اساسی بوده است.

با این تفاسیر اگر بازی با 10 دقیقه تاخیر انجام می‌شد آیا باز هم امکان پخش مستقیم بازی وجود داشت؟!

در حالی که پس از10 دقیقه نه بلکه در طول 90 دقیقه بازی هم امکان پخش میسر نشد و نهایتاً تلویزیون فیلم بازی انجام گرفته را به صورت تولیدی پخش نمود.

در خاتمه از مسئولین لیگ به خصوص شخص عزیزمحمدی انتظار است عجولانه و بدون تحقیق مبادرت به مصاحبه با رسانه ها ننماید تا موجب تفکر نادرست اذهان نگردد.»