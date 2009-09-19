مازندران به 30 مسجد بین راهی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان مازندران در استانداری افزود: تاکنون ساخت یک مسجد بین راهی استان در جاده خزرآباد ساری از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: کمک دستگاه های اجرایی استان برای ساخت مساجد بین راهی مازندران باید محقق شود و اتمام مسجد بین راهی مرکز استان نیازمند مساعدت بیشتر مسئولین ارشد استان است.

مسئول شورای اقامه نماز منطقه یک کشور با اشاره به اینکه ستاد اقامه نماز مازندران کلیه دستورالعمل های اجرایی ستاد مرکز را در استان اجرایی کرده است، تصریح کرد: جلسات شورای اقامه نماز در تمامی شهرستان های استان تشکیل و ستادهای شهرستان این ستاد ایجاد شد.

ابراهیمی با بیان اینکه مسابقه احکام و اسرار نماز در قالب 60 برنامه توسط صدا و سیمای مازندران برگزار شد، یادآور شد: مسابقات عکس نماز نیز در ماه مبارک رمضان در ادارات استان اجرا شده است.

دبیر ستاد اقامه نماز استانداری مازندران با اشاره به اینکه تاکنون 110 هزار بروشور مرتبط با ترویج فرهنگ نماز در مساجد روستاهای استان توزیع شده است، اظهار داشت: نخبگان و نویسندگان جوان استان به آسیب شناسی نماز در مازندران خواهند پرداخت.

ابراهیمی با بیان اینکه تاکنون 32 هزار نفر از کارکنان دولت استان آموزش های مرتبط با نماز را در ادارات خود دیدند، افزود: دوره قرائت نماز ویژه روستاییان را در برنامه داریم.

وی از اجرای دوره آموزش مروجان خانواده از مهدکودک تا دانشگاه برای ترویج فرهنگ نماز در استان خبر داد در عین حال از برگزاری کارگاه آموزشی مروجان نماز همزمان با اجلاسیه هجدهم سراسری نماز در شهر مقدس قم خبر داد.

این مسئول ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه مساجد در مازندران دارای متولی خاصی نبوده و فعالیت های فرهنگی هنری در این اماکن سامان ندارد افزود: با همکاری ادارات کل اوقاف و تبلیغات اسلامی استان برای به روزرسانی فعالیت های فرهنگی دینی در مساجد برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای کار فرهنگی در دیر زمان قابل تفهیم خواهد بود، اظهار داشت: تبلیغ نماز و دین در جامعه نیاز به عزم ملی و استانی دارد.

ابراهیمی همچنین برپایی کلاس هایی نظیر ترویج فرهنگ مهدویت و تفسیر نماز را از دیگر برنامه های شاخص این ستاد در سال جاری ذکر کرد.

آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با اشاره به اینکه هیچ موضوع و مبحثی در اسلام نظیر نماز اهمیت ندارد، افزود: ترویج فرهنگ نماز در جامعه به باورها و اعتقادات افراد بستگی دارد.

وی با بیان اینکه صدا و سیما و رسانه ها برای فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه برنامه ریزی کنند، تصریح کرد: هر میزان در امر ترویج نماز سرمایه گذاری شود، ضرر ندارد.

رئیس ستاد اقامه نماز مازندران با اشاره به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید ابتدا از ادارات شروع و در سطح جامعه تسری یابد، اظهار داشت: نمازهای اول وقت باید در ادارات تقویت و جلسات مدیران قبل از ساعات نماز به پایان یابد تا کارکنان رغبت بیشتری را برای حضور در نمازهای جماعت با حضور مدیران خود داشته باشند.