طرح توسعه ترمینال داخلی فرودگاه شیراز تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاهها، سید مجید حجازی با بیان اینکه بهره برداری از این ترمینال تا مهر ماه امسال آغاز می شود، گفت: این طرح به مساحت 2200 متر و زیربنای 3200 متر مربع با اعتباری نزدیک به 30 میلیارد ریال به اجرا در آمده است.
وی افزود: تنها 9 میلیارد ریال از این مبلغ صرف خرید تجهیزات تاسیساتی و الکتریکی این طرح شده است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه طرح توسعه ترمینال داخلی فرودگاه طی 14 ماه اجرا شده است، تصریح کرد: بهره برداری از این طرح موجب ارتقا سطح خدمت رسانی به مسافران در این فرودگاه خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای استان فارس از به پایان رسیدن طرح توسعه ترمینال پروازهای داخلی فرود شهید دستغیب شیراز تا مهر ماه امسال خبر داد.
