۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۰۶

برپایی نخستین نمایشگاه خوشنویسی با خودکار در بناب

تبریز - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در سطح شهرستان بناب نمایشگاه خوشنویسی با خودکار برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، مهدی عنقایی هنرمند صاحب این آثار پیش از ظهر شنبه در مراسم گشایش نمایشگاه خود گفت: این نمایشگاه در دو بخش لاتین و فارسی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته و در بیشتر آثار از متون مذهبی و قرآنی بهره گرفته شده است.

وی با بیان اینکه 30 اثر در این نمایشگاه وجود دارد، ادامه داد: در بخش فارسی، خوشنویسی با خودکار شامل نستعلیق و شکسته نستعلیق می باشد و نوع لاتین آن کاپرپلیت است.

عنقایی از شاگردان مهندس اکبر فتحی، مبتکر این نوع خط و بنیانگذار علم مهندسی حروف است.

شایان ذکر است این نمایشگاه تا دوم مهر ماه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب برپا شده است.

