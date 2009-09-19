برپایی نخستین نمایشگاه خوشنویسی با خودکار در بناب

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، مهدی عنقایی هنرمند صاحب این آثار پیش از ظهر شنبه در مراسم گشایش نمایشگاه خود گفت: این نمایشگاه در دو بخش لاتین و فارسی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته و در بیشتر آثار از متون مذهبی و قرآنی بهره گرفته شده است.

وی با بیان اینکه 30 اثر در این نمایشگاه وجود دارد، ادامه داد: در بخش فارسی، خوشنویسی با خودکار شامل نستعلیق و شکسته نستعلیق می باشد و نوع لاتین آن کاپرپلیت است.

عنقایی از شاگردان مهندس اکبر فتحی، مبتکر این نوع خط و بنیانگذار علم مهندسی حروف است.

شایان ذکر است این نمایشگاه تا دوم مهر ماه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب برپا شده است.