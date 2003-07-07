آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد اعتماد ايران را جلب كند

محمد رشيديان در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با تاكيد برلزوم برخورد يكسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي با تمام كشورها گفت : اين آژانس نبايد با فعاليت هسته اي برخي كشورها از جمله آمريكا و انگليس وبويژه اسرائيل كه در حال حاضر حدود 200 كلاهك هسته اي دراختيار دارد ومي تواند تهديد بزرگي براي جهان و خاور ميانه باشد ، متفاوت برخورد كند و تنها فعاليت هسته اي ايران را مورد توجه قرار دهد .

وي افزود : جمهوري اسلامي ايران تاكنون به تعهدات خود به آژانس بين المللي انرژي هسته اي عمل كرده و بر استفاده صلح آميز ازانرژي هسته اي تاكيد داشته است .

رشيديان با اشاره به اينكه آژانس بين المللي انرژي هسته اي تاكنون به وظيفه قانوني و تعهدات خود نسبت به ايران عمل نكرده است ، گفت : اين سازمان نه تنها حمايت جدي از فعاليتهاي ايران نكرده بلكه در اجراي پروژه هاي هسته اي ايران نيز كمترين مشاركتي نداشته است در حاليكه طبق مقررات آژانس بين المللي انرژي هسته اي مي بايست اين كار انجام مي شد .

وي افزود : امضاي پروتكل الحاقي يك فرآيند طولاني دارد ودرصورت امضاي دولت ها بايد به تصويب مجلس برسد .

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد : ايران هيچگاه تحت فشار تصميم گيري نمي كند ودر صورت انجام تعهدات آژانس و ديگر كشورهاي دارنده فناوري هسته اي، ايران نيز حاضر به پذيرش شرايط جديد خواهد بود .

وي با تاكيد براينكه استفاده از سلاحها كشتار جمعي مخالف اعتقادات و ايدئولوژي جمهوري اسلامي است افزود: كارشناسان ايران توان ساخت انرژي هسته اي دارند و جمهوري اسلامي ايران استفاده از آن را حق مسلم خويش مي داند .

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : صرف اينكه ايران منابع نفت و انرژي برخوردار است و نياز به انرژي هسته اي ندارد بهانه اي بيش نيست و ايران در بحث صنعت ، كشاورزي و تامين برق استفادهاي زيادي از انرژي هسته اي داشته است .