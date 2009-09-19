12 هزار کلاس اولی در خراسان جنوبی به مدرسه می روند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زنگویی ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه در سال گذشته 100 درصد بازماندگان تحصیل دوره های ابتدایی در استان تحت پوشش قرار گرفتند، افزود: در سال تحصیلی جدید محتوای آموزشی با رویکرد قرآنی در کلیه مدارس پیش دبستانی استان ارائه خواهد شد.

وی بیان داشت: در راستای تعمیق و تقویت آموزش های قرانی امسال نرم افزارهای قرآنی با اعتبار بالغ بر 20 میلیون ریال در اختیار مدارس ابتدایی استان قرار می گیرد.

به گفته وی 230 مجموعه آموزشی دولتی دوره پیش دبستانی در سطح استان آماده پذیرش نونهالان استان در است.

زنگویی با بیان اینکه امسال برای اولین بار همزمان با سراسر کشور در 31 شهریور ماه جشن جوانه ها برای 11 هزار دانش آموز مقطع اول راهنمایی در استان برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: از این تعداد پنج هزار و 457 دانش آموز دختر و پنج هزار و 640 نفر دانش آموز پسر هستند.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی از طرح تجهیز مدارس استان به آزمایشگاه رایانه در مناطق خوسف و سربیشه خبر داد و بیان داشت: در راستای توسعه و آموزش قرآن و نماز در کنار کتابهای درسی دینی و قرآن مدارس 10 جزء قرآن نیز در سطح استان به چاپ رسیده که در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

وی به راه اندازی کلاس های موضوعی در سطح مدارس خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: امسال این طرح به صورت آزمایشی در دو مدرسه شهرهای قاین و بیرجند اجرا خواهد شد.

زنگویی عنوان کرد: در سال گذشته پوشش تحصیلی و جذب بازماندگان از تحصیل در مقطع راهنمایی استان از 81 درصد به 87 درصد افزایش پیدا کرد.

وی از وجود 13 دبیرستان لازم التوجه در سطح استان خبر داد و افزود: افزایش پوشش تحصیلی مقطع متوسطه نظری از 78 درصد به 81 درصد و راه اندازی دبیرستان دخترانه در شهرستان سرایان از جمله برنامه های متوسطه نظری سازمان آموزش و پرورش در استان بوده است.