۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۰۴

تاج به مهر خبر داد:

شرکت " لگا " اسپانسر 5 ساله تیم‌های ملی فوتبال ایران شد

نایب رئیس فدراسیون فوتبال از نهایی شدن قرارداد این فدراسیون با شرکت ایتالیایی " لگا " برای تامین البسه تیم های ملی فوتبال ایران خبر داد.

مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: پس از مذاکرات و نشست هایی که با مسئولان این شرکت داشتیم در نهایت به توافق رسیدیم تا با قراردادی 5 ساله پوشاک تیم های ملی فوتبال را از این شرکت تامین کنیم.

تاج ادامه داد: مبلغ این قرارداد برای هر سال 800 هزار دلار است که در دو سال آخر به 950 هزار دلار نیز خواهد رسید. ضمن اینکه برای قهرمانی ها، صعود به المپیک و جام جهانی هم پاداش های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان تصریح کرد: این قرارداد شامل تیم های ملی فوتبال ساحلی و فوتسال نمی شود و به دنبال اسپانسر جدا برای این دوتیم هستیم.

